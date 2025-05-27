В Кыргызстане хотят открыть центр по предвыездной подготовке мигрантов

Адылбек Касымалиев встретился с гендиректором Международной организации по миграции (МОМ) Эми Поуп, находящейся с первым официальным визитом в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, обсуждались инициативы в сфере цифровизации миграционных процессов и важность применения цифровых решений для повышения прозрачности, управляемости и безопасности миграции.

«Планируется открытие при содействии МОМ первого в стране центра по предвыездной подготовке и реинтеграции мигрантов. В контексте глобальных вызовов обсуждена проблема экологической миграции, вызванной последствиями изменения климата и сокращением водных ресурсов. Кыргызстан активно поднимает эту тему на международной арене, включая продвижение инициатив в рамках ООН. В частности республика выступила инициатором объявления 2023–2027 годов Пятилетием действий по устойчивому развитию горных регионов», — говорится в сообщении.

Адылбек Касымалиев пригласил Эми Поуп принять участие во втором Глобальном горном саммите «Бишкек+25», который пройдет в 2027 году в Бишкеке и станет важной международной платформой для обсуждения устойчивого развития горных стран.

В завершение встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества и выразили готовность к дальнейшей совместной работе по обеспечению эффективного, безопасного и гуманного управления миграционными процессами.