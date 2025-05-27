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Власть

Программу помощи трудовым мигрантам, вернувшимся в КР, предлагают расширить

Пилотную программу «Мекеним 1+1», направленную на содействие возвращающимся в Кыргызстан трудовым мигрантам в запуске собственных бизнес-проектов в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях предложили расширить на всю республику. Об этом глава МИД КР Жээнбек Кулубаев заявил на встрече с генеральным директором Международной организации по миграции Эми Поуп.

Министр поблагодарил главу МОМ за содействие в создании Центра по предвыездной подготовке и реинтеграции для мигрантов и помощь в реализации пилотной программы «Мекеним 1+1».

Министр высоко оценил оказываемую организацией поддержку Кыргызстану. Он отметил важность продолжения взаимовыгодного сотрудничества по наращиванию диалога с принимающими странами по вопросам открытия легальных коридоров миграции, включая внедрение современных цифровых технологий, чтобы сделать ее более управляемой, прозрачной и безопасной.

Эми Поуп подтвердила готовность МОМ к углублению сотрудничества с Кыргызстаном в области управления миграцией и продолжению оказания технической поддержки в реализации национальной миграционной политики.

Стороны отметили успешное сотрудничество в рамках совместного плана работы МОМ и МИД КР на 2023-2025 годы, включая создание Информационной системы «Электронный консул», которая позволяет гражданам Кыргызстана за рубежом получать консульские услуги удаленно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330531/
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