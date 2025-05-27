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Власть

Владимир Путин призвал «душить» западные сервисы, которые не ушли из России

Владимир Путин призвал «душить» западные сервисы, которые не ушли из России. Об этом лидер РФ заявил на встрече с представителями деловых кругов.

из интернета
Фото из интернета

«Надо их душить, говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. Мы никого не выгоняли, никому не мешали. Мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы у нас, на нашем рынке, а они пытаются нас душить — нужно отвечать им взаимностью, зеркально действовать», — сказал он.

По словам Владимира Путина, ряд иностранных компаний ушел с российского рынка по принуждению политических элит своих стран и подставил этим своих партнеров в России.

Он добавил, что американские фирмы не отказывались обслуживать медицинское оборудование в РФ после начала боевых действий, а многие европейские «соскочили». Глава государства заявил, что Россия не будет стелить дорожку «Макдоналдс», если компания захочет вернуться, и пообещал когда-нибудь зайти во «Вкусно и точка».

Он отметил, что экономика РФ стала четвертой в мире по паритету покупательной способности.

Владимир Путин также призвал обратить внимание на работу зарубежных маркетплейсов. «Это дыра, через них можно завозить что угодно», — считает он.

По словам президента России, власти будут активно поддерживать отечественный бизнес за рубежом — «нужно долбить, долбить, долбить».

«Нужно закрыть все лазейки, которые позволяют использовать импортное оборудование вместо отечественного, иначе не будет ни фига своего», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330442/
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