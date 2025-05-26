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Власть

В Кыргызстане отрегулировали вопросы разведение пчел и производство меда

В Кыргызстане приняли постановление о регулировании вопросов разведения пчел и производства меда и организации пчеловодства. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, документ разработан в целях установления требований по совершенствованию системы управления отраслью пчеловодства, повышения эффективности деятельности пчеловодческих хозяйств, дальнейшего увеличения объемов производства и улучшения качества пчеловодческой продукции, расширения экспортного потенциала отрасли.

Постановлением утверждены правила разведения пчел и организации пчеловодства в Кыргызстане и положение о натуральном меде.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330421/
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