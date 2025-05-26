Кыргызстан предлагает Баку и Еревану площадку для подписания мирного договора. Об этом заявил торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу на встрече в столице Армении со своим коллегой Аленом Симоняном. Его слова приводит пресс-служба Национального собрания Армении.

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По ее информации, Ален Симонян в разговоре коснулся уже готового проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном, отметив, что армянская сторона готова его подписать.

«В ответ спикер парламента Киргизской Республики отметил, что Киргизия готова предоставить площадку для подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном», — говорится в сообщении.

«Мы поддерживаем усилия, направленные на установление устойчивого мира и стабильности в регионе. Если потребуется, Кыргызстан готов выступить в роли посредника и предоставить площадку для подписания мирного соглашения», — сказал глава Жогорку Кенеша.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дипломатических усилий по окончательному урегулированию конфликта и нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Напомним, 13 марта Армения и Азербайджан сообщили о согласовании последних двух спорных пунктов мирного соглашения из 17. Ереван заявил о готовности обсуждать место и сроки подписания документа. Азербайджанская сторона считает подобные обсуждения преждевременными. Баку выдвигает еще два требования для урегулирования отношений стран: роспуск Минской группы ОБСЕ, деятельность которой приостановлена после 2022 года, и изменение Конституции Армении.