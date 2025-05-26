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Власть

Кыргызстан поддержал новые правила безопасности газа в ЕАЭС. Что еще?

Фото пресс-службы кабмина. Кыргызстан поддержал новые правила безопасности газа в ЕАЭС

В Москве состоялось заседание Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в котором принял участие заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Участники встречи рассмотрели более 20 вопросов, касающихся экономического взаимодействия между странами ЕАЭС, в том числе международную деятельность, технические регламенты, госзакупки, спорт и молодежную политику.

Одним из ключевых решений стало одобрение доклада о реализации международной деятельности ЕАЭС за 2024 год. В нем отражены результаты сотрудничества с международными организациями, а также с рядом стран — от Китая до Ирана. Кыргызстан заинтересован в расширении экспортных возможностей и подписании новых соглашений о свободной торговле, что напрямую влияет на доступ национальной продукции на внешние рынки.

Также совет внес изменения в технический регламент по безопасности природного газа. Теперь продукция, используемая для внутренних нужд предприятий или транзитом проходящая через территорию союза, не подпадает под действие регламента. Решение снижает административную нагрузку и облегчает работу газовых компаний, в том числе в КР.

Еще один пункт повестки — обновленные правила определения страны происхождения товаров для участия в государственных закупках. Теперь кыргызстанские компании смогут легче участвовать в тендерах в других государствах ЕАЭС, поскольку продукция, произведенная в нашей республике, получит статус национальной.

Особое внимание на заседании уделено экономическому сотрудничеству в сфере спорта. Совет одобрил проект совместной программы, которая предусматривает развитие спортивной индустрии, обмен опытом и стимулирование торговли товарами и услугами, связанными со спортом. Кыргызстан, в свою очередь, может использовать эту платформу для продвижения своей спортивной продукции и привлечения инвестиций в инфраструктуру.

Кроме того, Беларусь анонсировала проведение третьего Молодежного форума СНГ и ЕАЭС в 2025-м. Он состоится в рамках заседания Евразийского межправительственного совета. Важно отметить, что первый подобный форум организован в КР — в Чолпон-Ате в 2022 году.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330329/
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