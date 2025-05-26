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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Что, черт возьми, с ним случилось? Трамп заявил, что недоволен действиями Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен российским лидером Владимиром Путиным. Заявление прозвучало на фоне массированных атак беспилотников РФ по украинским городам.

AFP
Фото AFP

«Я недоволен тем, что делает Путин. Он убивает множество людей, и я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным. Я давно его знаю, всегда с ним ладил, но он посылает ракеты в города и убивает людей, и мне это совсем не нравится», — сказал глава Белого дома в аэропорту Морристауна перед посадкой в самолет по пути в Вашингтон.

Он также отметил, что рассматривает возможность ужесточения санкций против России.

Дональд Трамп заявил, что он «очень удивлен» действиями Владимира Путина. Он не стал отвечать журналистам, что Соединенные Штаты будут делать по этому поводу.

Затем американский лидер обрушился с критикой на главу Украины Владимира Зеленского, заявив, что он «не приносит пользы своей стране».

«Все, что он говорит, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не Трампа», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330319/
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