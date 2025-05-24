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Власть

В России трудовым мигрантам запретят иметь больше одного мобильного телефона

В России трудовым мигрантам запретят иметь больше одного мобильного телефона. Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект о запрете для иностранцев иметь больше одного абонентского номера.

Напомним, с 1 января 2025 года в РФ действует запрет для иностранцев на оформление на себя более 10 абонентских номеров. Иностранцы и лица без гражданства могут заключать договоры с операторами связи только лично в офисах при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и с обязательным использованием биометрических данных.

«Проект закона о необходимости ограничения владения иностранцами не более чем одним абонентским номером является важным шагом к повышению уровня безопасности в стране. Он направлен на защиту национальных интересов и создание более безопасной среды для граждан. Принятие данного законопроекта позволит эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы, обеспечивая контроль над коммуникациями иностранцев», — говорится в пояснительной записке.

По словам Ярослава Нилова, в условиях глобализации и увеличения мобильности населения вопрос безопасности «становится особенно актуальным».

«Учитывая растущие угрозы, связанные с терроризмом, шпионажем, мошенничеством, киберугрозами, необходимо принять меры по ограничению владения иностранцами и лицами без гражданства сим-картами в нашей стране. В текущей редакции закона указанные лица могут иметь до 10 сим-карт, что является существенной цифрой», — сказал он.

В России ранее принято 15 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. В частности, установлен механизм выдворения нелегальных мигрантов и создан реестр контролируемых лиц, которым запрещено находиться в государстве.

С 5 февраля в РФ начал действовать режим высылки нелегальных мигрантов. Иностранец, в отношении которого применяется режим высылки, подлежит включению в реестр контролируемых лиц до его выдворения (депортации или самостоятельного выезда) из страны либо до урегулирования правового положения на территории России.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330276/
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