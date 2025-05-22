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Власть

Минэкономики КР разработает порядок определения тарифов на ритуальные услуги

Министерство экономики и коммерции объявило о начале разработки проекта постановления кабинета министров «Об утверждении порядка определения тарифов на ритуальные услуги». Документ предполагает введение единой системы ценообразования в данной сфере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

В министерстве пояснили, что в настоящее время на рынке ритуальных услуг отсутствуют общие правила формирования стоимости, из-за чего тарифы существенно различаются в зависимости от региона и поставщика. Это, по мнению Минэкономики, создает риски для потребителей, особенно в кризисные моменты.

Проект направлен на обеспечение прозрачности, справедливости и защиты прав граждан. В частности, планируется установить понятные и единые правила расчета стоимости услуг, ограничить возможности для необоснованного повышения цен, а также ввести обязательное раскрытие всех составляющих тарифа.

Ожидается, что регулирование поможет снизить ценовые колебания, сделать услуги доступными для населения с различным уровнем дохода и сократить количество жалоб на недобросовестных поставщиков. Финансовая нагрузка на республиканский и местные бюджеты при этом не предполагается.

Ведомство призывает заинтересованные стороны принять участие в обсуждении проекта и направить свои предложения.

Предложения принимаются до 5 июня 2025 года по следующим адресам:

  • электронная почта: n.abdulazis@inbox.ru;
  • почтовый адрес: город Бишкек, улица Абдумомунова, 207.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330067/
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