18:37
USD 87.45
EUR 98.83
RUB 1.10
Власть

Адылбек Касымалиев дал старт строительству четырех малых ГЭС в Ошской области

Адылбек Касымалиев дал старт строительству четырех малых ГЭС и ряда объектов в Кара-Суйском районе Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в рамках рабочей поездки в регион председатель кабинета министров принял участие в церемонии закладки капсулы под возведение ряда энергетических объектов в Кара-Суйском районе.

Он дал старт строительству четырех малых гидроэлектростанций — «Куршаб-1», «Куршаб-2», «Куршаб-3» и «Куршаб-4» общей мощностью 9 мегаватт, которые будут реализованы ОсОО «MGM-групп» на территории сельского округа Ынтымак. Также начато возведение распределительной подстанции и современного завода по производству бетона.

Глава кабмина рассказал о текущем состоянии энергетического сектора страны, отметив, что потребность в электроэнергии составляет 18 миллиардов киловатт-часов, тогда как собственная генерация покрывает лишь 14,7 миллиарда киловатт-часов. Оставшиеся 3,6 миллиарда киловатт покрываются за счет импорта. В этой связи в республике активно реализуются проекты по увеличению мощностей действующих ГЭС и строительству новых.

Адылбек Касымалиев также подчеркнул значимость строительства бетонных заводов, особенно в условиях применения современных технологий, позволяющих возводить объекты за короткий срок методом непрерывной заливки. В этом контексте важно иметь собственный источник бетона на месте, чтобы избежать потерь при транспортировке.

Общая сметная стоимость строительства малых ГЭС и подстанции составляет 870 миллионов сомов, финансирование обеспечено частными инвесторами. Возведение бетонного завода в размере 70 миллионов сомов профинансировано частными инвесторами.

Далее глава кабинета министров принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство завода по производству аккумуляторов в сельском округе Отуз-Адыр Кара-Суйского района.

Завод, общая сметная стоимость которого составляет 452 миллиона сомов, будет не только выпускать аккумуляторы, но и производить солнечные фонари, заряжаемые от солнца, а также электрокабели низкой и высокой мощности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330061/
просмотров: 157
Версия для печати
Материалы по теме
В Иссык-Кульской области построят малую ГЭС «Чок-Тал»
«Камбар-Ата-1»: министр обсудил с подрядчиками этапы реализации проекта
РФ и Таджикистан подписали протокол по эксплуатации Сангтудинской ГЭС-1
Куланак ГЭСи 2026-жыл ишке берилет
Строительство ГЭС в странах ЦА: экологи заявили об угрозе «Западному Тянь-Шаню»
Президент Кыргызстана анонсировал строительство 18 мини-ГЭС
На строительство ГЭС на Орто-Токойском водохранилище заложено $34,8 миллиона
Дайырбек Орунбеков рассказал, какие ГЭС хотят ввести в эксплуатацию до 2030 года
На Уч-Курганской ГЭС активно реконструируют гидроагрегат № 3
Узбекистан начал строить ГЭС-2 на реке Нарын полностью за счет своих средств
Популярные новости
Россия ужесточает въезд в&nbsp;страну для иностранцев с&nbsp;30&nbsp;июня: новые правила Россия ужесточает въезд в страну для иностранцев с 30 июня: новые правила
ГКНБ объявил охоту на&nbsp;нелегалов: с&nbsp;10&nbsp;июня стартует масштабная операция ГКНБ объявил охоту на нелегалов: с 10 июня стартует масштабная операция
Приходят на&nbsp;работу только попить чай. Депутат о&nbsp;сотрудниках Минздрава Приходят на работу только попить чай. Депутат о сотрудниках Минздрава
Узбекистан хочет разрешить въезд по&nbsp;ID-карте гражданам некоторых стран. Каких Узбекистан хочет разрешить въезд по ID-карте гражданам некоторых стран. Каких
Бизнес
Минприроды, &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;ПРООН провели семинар Минприроды, «Элдик Банк» и ПРООН провели семинар
ВТБ запускает проект по&nbsp;развитию медицинского туризма в&nbsp;России ВТБ запускает проект по развитию медицинского туризма в России
Получите 30&nbsp;гигабайт интернета бесплатно при подключении eSIM от&nbsp;MEGA Получите 30 гигабайт интернета бесплатно при подключении eSIM от MEGA
Новый SPAR в&nbsp;Бишкеке&nbsp;&mdash; место, где оживают гастрономические мечты Новый SPAR в Бишкеке — место, где оживают гастрономические мечты
22 мая, четверг
18:30
23 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет 23 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:21
Адылбек Касымалиев дал старт строительству четырех малых ГЭС в Ошской области
17:50
Минприроды, «Элдик Банк» и ПРООН провели семинар
17:44
Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова привлекать трудовых мигрантов
17:42
Казахстан может не выдать объявленного ГКНБ в розыск бизнесмена Жумабекова