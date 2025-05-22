Адылбек Касымалиев дал старт строительству четырех малых ГЭС в Ошской области

Адылбек Касымалиев дал старт строительству четырех малых ГЭС и ряда объектов в Кара-Суйском районе Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в рамках рабочей поездки в регион председатель кабинета министров принял участие в церемонии закладки капсулы под возведение ряда энергетических объектов в Кара-Суйском районе.

Он дал старт строительству четырех малых гидроэлектростанций — «Куршаб-1», «Куршаб-2», «Куршаб-3» и «Куршаб-4» общей мощностью 9 мегаватт, которые будут реализованы ОсОО «MGM-групп» на территории сельского округа Ынтымак. Также начато возведение распределительной подстанции и современного завода по производству бетона.

Глава кабмина рассказал о текущем состоянии энергетического сектора страны, отметив, что потребность в электроэнергии составляет 18 миллиардов киловатт-часов, тогда как собственная генерация покрывает лишь 14,7 миллиарда киловатт-часов. Оставшиеся 3,6 миллиарда киловатт покрываются за счет импорта. В этой связи в республике активно реализуются проекты по увеличению мощностей действующих ГЭС и строительству новых.

Адылбек Касымалиев также подчеркнул значимость строительства бетонных заводов, особенно в условиях применения современных технологий, позволяющих возводить объекты за короткий срок методом непрерывной заливки. В этом контексте важно иметь собственный источник бетона на месте, чтобы избежать потерь при транспортировке.

Общая сметная стоимость строительства малых ГЭС и подстанции составляет 870 миллионов сомов, финансирование обеспечено частными инвесторами. Возведение бетонного завода в размере 70 миллионов сомов профинансировано частными инвесторами.

Далее глава кабинета министров принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство завода по производству аккумуляторов в сельском округе Отуз-Адыр Кара-Суйского района.

Завод, общая сметная стоимость которого составляет 452 миллиона сомов, будет не только выпускать аккумуляторы, но и производить солнечные фонари, заряжаемые от солнца, а также электрокабели низкой и высокой мощности.