Садыр и Айгуль Жапаровы посетили Венгерскую государственную оперу

Президент Садыр Жапаров вместе с первой леди Айгуль Жапаровой в рамках рабочего визита в Венгрию стали почетными гостями Венгерского государственного оперного театра в Будапеште.

Фото с мероприятия опубликовала на своей личной странице первая леди.

Концертная программа была организована специально для глав делегаций и их супруг в рамках культурной части неформального саммита Организации тюркских государств.

Чета Жапаровых находилась в ложе рядом с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.