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Власть

Садыр и Айгуль Жапаровы посетили Венгерскую государственную оперу

Фото пресс-службы президента. Садыр и Айгуль Жапаровы посетили Венгерскую государственную оперу

Садыр и Айгуль Жапаровы посетили Венгерскую государственную оперу

Президент Садыр Жапаров вместе с первой леди Айгуль Жапаровой в рамках рабочего визита в Венгрию стали почетными гостями Венгерского государственного оперного театра в Будапеште.

Фото с мероприятия опубликовала на своей личной странице первая леди.

Концертная программа была организована специально для глав делегаций и их супруг в рамках культурной части неформального саммита Организации тюркских государств.

Чета Жапаровых находилась в ложе рядом с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329942/
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