Садыр и Айгуль Жапаровы посетили Венгерскую государственную оперу
Президент Садыр Жапаров вместе с первой леди Айгуль Жапаровой в рамках рабочего визита в Венгрию стали почетными гостями Венгерского государственного оперного театра в Будапеште.
Фото с мероприятия опубликовала на своей личной странице первая леди.
Концертная программа была организована специально для глав делегаций и их супруг в рамках культурной части неформального саммита Организации тюркских государств.
Чета Жапаровых находилась в ложе рядом с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.