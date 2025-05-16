Депутаты ЖК обсудили в Москве правовое положение кыргызстанских мигрантов в РФ

Депутаты Жогорку Кенеша обсудили с коллегами в Москве правовое положение кыргызстанских мигрантов в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Народные избранники Гуля Кожокулова, Чынгыз Ажибаев, Гулсункан Жунушалиева, Медербек Саккараев, Бахридин Шабазов, Арсланбек Эгембердиев, Эрулан Кокулов приняли участие в XI заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между ЖК КР и Федеральным Собранием Российской Федерации.

Сопредседатель комиссии Гуля Кожокулова отметила, что Кыргызстан и Россия — дружественные страны, стратегические партнеры, объединенные не только общими историческими и культурными ценностями, но и взаимными интересами в области экономики, безопасности и международных отношений.

«Сегодняшняя встреча особенно значима, поскольку на повестке вопросы, касающиеся не только правового положения граждан наших стран, но и укрепления сотрудничества в таких областях, как военная безопасность и природопользование. Парламенты двух государств играют важную роль в формировании законодательной базы для эффективного взаимодействия», — подчеркнула Гуля Кожокулова.

Участники заседания обсудили вопросы о правовом положении кыргызстанских и российских граждан на территории Кыргызстана и России соответственно, укреплении сотрудничества в военной и военно-технической областях, развитии сотрудничества и обмене опытом в сфере рационального природопользования и охраны окружающей среды. Обсуждены вопросы сохранения исторической памяти народов России и Кыргызстана о Великой Отечественной войне 1941-1945 годах.

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