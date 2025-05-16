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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Прямые переговоры РФ и Украины: бутафория, клоун и другие «любезности» сторон

Прямые переговоры России и Украины в Стамбуле, которые весь мир ждал 15 мая, не состоялись. Делегации обеих стран прибыли в Турцию, но не встретились в условленный срок.

СМИ
Фото СМИ. Дворец Долмабахче в Стамбуле, где пройдут переговоры РФ и Украины

Прямые переговоры РФ и Украины должны были пройти во дворце Долмабахче в Стамбуле. Его называют самой европейской резиденцией султанов Османской империи, которая не похожа на турецкие дворцы. Там же проходили переговоры представителей Москвы и Киева в 2022 году.

Президент Украины прилетел в Анкару, где встретился со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В это время российская делегация ожидала оппонентов в Стамбуле.

Владимир Зеленский назвал команду, присланную Кремлем, «бутафорской».

«Россия проявляет неуважение, ни времени встречи, ни высокого уровня делегации. Не говорю, что русские нас не уважают — это и так очевидно», — сказал он.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Зеленского «клоуном и неудачником».

«Кто использует слово «бутафорный»? Клоун? Неудачник? Человек с неизвестным образованием в отношении людей с образованием и учеными степенями, с заслугами перед Отечеством?» — заявила она.

СМИ
Фото СМИ. Марко Рубио сообщил, что представитель администрации США будет присутствовать в Стамбуле на переговорах между РФ и Украиной

На фоне заочного «обмена любезностями» накануне обсуждения важного для всего мира вопроса госсекретарь США Марко Рубио сообщил журналистам, что представитель американской администрации будет присутствовать в Стамбуле на переговорах между Россией и Украиной.

Владимир Зеленский покинул Турцию и отправился в Албанию, где сегодня начнется саммит европейского политического сообщества.

СМИ
Фото СМИ. Глава делегации РФ Владимир Мединский

Глава делегации РФ Владимир Мединский сказал, что будет ждать украинскую сторону для прямых двусторонних переговоров в 10.00 по местному времени.

Он также заявил, что прибывшие представители России обладают всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для переговоров с Украиной.

СМИ
Фото СМИ. Глава делегации Украины министр обороны Рустем Умеров

Глава Украины наконец озвучил состав делегации от своей страны. В нее вошли 12 человек: министр обороны Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя СБУ Александр Поклад, первый заместитель председателя СВР Олег Луговский и другие.

Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты «не возлагают больших надежд» на переговоры РФ и Украины в Стамбуле.

Вашингтон «не возлагает больших надежд» на переговоры делегаций России и Украины, которые должны пройти в Стамбуле, заявил прессе госсекретарь США. Его слова приводят Reuters и Sky News.

«Я не думаю, что у нас будет прорыв, пока президент [Трамп] и президент Путин не пообщаются напрямую на эту тему», — сказал Марко Рубио после участия во встрече министров иностранных дел государств НАТО в Анталье.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329240/
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