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Власть

Минэкономики предлагает штрафовать за нарушение стандартов халал-сертификации

Министерство экономики и коммерции предлагает штрафовать до 23 тысяч сомов за нарушение стандартов халал-сертификации. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Ведомство инициировало поправки в Кодекс о правонарушениях и Закон «О государственных закупках».

Авторы законопроекта отмечают, что в Кыргызстане сфера халал-индустрии стремительно развивается, и с каждым годом растет количество предприятий, работающих в этой области. В связи со спросом на халал-продукцию и услуги, а также в целях обеспечения прав потребителей и поддержания добросовестной конкуренции возникает необходимость в более строгом контроле и установлении четких юридических норм для регулирования халал-индустрии.

В республике принят Закон «О халал-индустрии», где пунктом 4 статьи 10 предусмотрено, что нарушение норм документа влечет ответственность в соответствии с Кодексом о правонарушениях. Однако в последнем отсутствуют конкретные статьи, регулирующие ответственность за нарушения законодательства о халал-индустрии.

Внесение изменений в кодекс в части добавления норм о халал-индустрии направлено на укрепление правопорядка в этой сфере и защиту интересов потребителей, установление ответственности за нарушение норм законодательства, регулирующих халал-продукцию и халал-услуги, противодействие недобросовестной практике на рынке, в том числе за фальсификацию сертификатов халал, подделку маркировки и другие формы обмана потребителей.

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс о правонарушениях статьей 385.1, которая предусматривает введение ответственности за нарушение или неисполнение требований Закона «О халал-индустрии» и влечет:

— за нарушения, связанные с выпуском в обращение халал-продукции и халал-услуг без документов подтверждения соответствия согласно требованиям, установленным техническими регламентами и стандартами, наложение штрафа на физических лиц в размере 7,5 тысячи сомов, на юридических лиц — в размере 23 тысяч сомов;

— за нарушения правил процедур подтверждения халал-продукции и халал-услуг, выдачу документов без обязательных процедур штраф юрлицам составит 13 тысяч сомов.

Кроме того, законопроектом предлагается внесение изменения в Закон «О государственных закупках», в частности дополнение подпунктом сфер закупок, которые не регулирует документ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329212/
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