Кыргызский народ никогда не нападал первым. Садыр Жапаров о видео про Кененсары

Садыр Жапаров высказался относительно видео о казахском хане Кененсары, опубликованного каналом «Политпрогноз», на своей странице в Facebook.

Ниже приводим полный текст обращения президента:

«Уважаемые соотечественники, и братья и сестры! Уважаемые народы Кыргызстана и Казахстана! Вчера в интернет-источниках появилось видео, которое сеет раздор между кыргызским и казахским народами. Такова наша историческая судьба: кыргызский и казахский народы издавна братья, близкие по духу народы.

Наши предки выразили вековую историческую близость всего одной строкой, но с глубоким смыслом: «казах и кыргыз — родственные народы». Когда заходит речь о кыргызско-казахской дружбе, я всегда вспоминаю и повторяю строки известного казахского поэта Жубана Молдагалиева:

«Мен — казакмын, кыргыз ал — туушканым,

Бирге тарткан буудандын куюшканын.

Энебиз да кара көз бир кыз, балким,

Бөлүп берген эгизге бир ууч нанын!»

(Перевод: Я казах, и кыргыз — мне родня.

И судьба нас связала одна,

Может, мать у нас — черноглазая одна,

Что близнецам дала один кусок хлеба!)

К сожалению, всегда найдутся провокаторы, которые не в силах смириться с исконным единством двух народов и стремятся вбить клин между нами. Они, как правило, пытаются исказить историю и посеять раздор между народами.

Одна из тем, которую чаще всего выбирают для провокации, — трагические страницы нашей истории XIX века, в особенности вторжение хана Кененсары на кыргызскую землю и события, завершившиеся его гибелью.

Я давно наблюдаю за теми, кто пытается раскачать эту тему и использовать ее в своих целях. Отмечу особо: я хорошо знаком с этим периодом истории, лично изучал его. Мой покойный отец Нургожо ажы был санжырачы, историком. Я многое слышал от него и многому у него научился. Факты, связанные с этим периодом, также освещены в трудах кыргызских историков Белека Солтоноева, Бегималы Жамгерчинова и других.

Особенно важно отметить, что Белек Солтоноев записал множество свидетельств очевидцев тех событий, а также воспоминания людей, которые лично встречались с ханом Кененсары, Ноорузбаем батыром и другими казахскими султанами и батырами, а также знали Ормон хана, Жантай манапа, Жангарач манапа, Торогелди батыра и других кыргызских манапов и батыров. Нет сомнений в том, что хан Кененсары поднялся на борьбу против колониализма. Он был настоящим батыром. Однако нельзя отрицать, что он пришел на кыргызскую землю и получил соответствующий отпор.

Свидетельствами тому служат содержание переговоров между Кененсары и Ормон ханом, несколько кровопролитных кыргызско-казахских столкновений в Чуйской долине, а также проявленная Ормон ханом военная смекалка («Ормонская угроза»), в результате которой войско Кененсары разгромлено.

Иначе говоря, Ормон хан в открытом сражении, где сошлись достойные воины степи и гор, одержал настоящую победу над своим противником. Он не совершал подлости.

Известно также, что между Кененсары и Ормоном возник спор о праве на ханский титул. На требование Кененсары подчиниться Ормон хан ответил: «Я старше, и потому пусть он уступит мне ханство» — это известно из исторических источников.

Разумеется, Кененсары отказал, сославшись на малочисленность войска Ормон хана. Некоторые ставят под сомнение ханский титул Ормона.

Им хочу сказать следующее: кыргыз — древний народ, и у кыргызов с давних времен существовала традиция возведения на ханство, которая уходит корнями в эпоху до Чингисхана!

Оскорбленный ответом Ормон хана Кененсары вторгся в Чуйскую долину, напав на кыргызские роды. Он принес кровопролитие в мирные айылы — вплоть до местности, где ныне расположен Токмак. Жители Чуя, жившие по принципу «За жестокость нужно ответить по всей строгости», поднялись как один.

В сражении между Кененсары и чуйскими кыргызами Ормон хан, долго наблюдавший за развитием событий, лично принял участие в бою возле Токмака. Он применил свой военно-политический метод, известный как «Ормонская угроза» или «Ормонская школа», который по духу близок стратегии древнекитайского военачальника Сунь-цзы.

К примеру, Сунь-цзы говорил: «Если ты рядом с врагом, покажись далеким, если ты далеко, покажись близким.

Сначала разбей ряды врага без прямой атаки. Если он в гневе, успокой его, усиль его гордыню. Если он расслаблен, заставь его хвастать своей силой. Если он един, разбей его изнутри». Именно такие принципы, кажется, использованы Ормон ханом в битве с Кененсары.

Поэтому один воин Ормон хана казался Кененсары как десять, лошади с привязанными к хвостам ветвями облепихи поднимали пыль на Шамшинском перевале, и маленький отряд выглядел как целое войско. Кененсары отступил и оказался в болотистой местности у Токмака. Сражение происходило не в горах, а на равнинных болотах в районе Токмака. Именно так Кененсары хан побежден.

Интересно, что вопреки сказанному в этом видео речь идет не о русских войсках, а о выдающихся личностях — Балбай батыр, Боронбай бий, Алымбек датка и другие кыргызские батыры и предводители из других регионов не участвовали в этом сражении.

Точнее говоря, пока они успели дойти до Чуя, войско Ормона уже одержало победу. Потому что Кененсары хан вторгся внезапно и за короткий срок. Как же голова Кененсары оказалась у русских. Русские не поверили в его гибель и отправили делегацию. Кененсары нападал и на русские гарнизоны в Омбе (ныне Омск), поэтому делегация прибыла с просьбой: «Отдайте нам тело для исследования, мы заберем его в Омск».

Так голова Кененсары увезена сначала в Омск, а затем в Санкт-Петербург. Теперь это уже история. Из нее мы должны извлекать только уроки. Актуальность этих уроков в современном мире только возрастает.

Однако печально, что провокаторы, стремящиеся посеять вражду, до сих пор не могут образумиться. Я наблюдаю за этим давно. Появилась сила, которая намеренно пытается стравить два народа, вызвать взаимную неприязнь. Такие злопыхатели есть по обе стороны.

Они, как могут, искажают исторические факты, родословные и предания — так же, как в этом видеоролике, делая немыслимые выводы вроде того, что кыргызы якобы совместно с внешними силами действовали против казахского народа.

При этом они оскорбляют целый народ и, словно подливая масло в огонь, неустанно поднимают эту тему в выгодном для себя ключе — все это наводит на серьезные размышления. Но в истории кыргызский народ никогда не нападал первым. С тех времен, с эпохи кочевников и воинов, утекло много воды, сменились эпохи.

Теперь времена другие. Кыргызам и казахам нужно укреплять национальную государственность и сохранить братство. Мы должны гордиться той близостью, родственно-сватовскими отношениями, которые только крепнут с веками. Я, например, горжусь этим. Женой моего прапрадеда Солтонкула была казашка по имени Нооча, а значит, я в какой-то степени племянник казахского народа. В свою очередь, среди казахов немало и наших племянников.

Поэтому я верю, что сознательные и образованные представители обоих народов, особенно молодежь, не станут жертвой таких провокаций!

Я верю, что достойные сыновья и дочери казахского и кыргызского народов будут объективно изучать историю, противостоять провокаторам и вносить вклад в укрепление вечной дружбы! Где есть единство, там есть и благополучие. Будем едины!»

Отметим, речь идет о следующем видео: