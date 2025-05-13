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Власть

Президент заложил капсулу под строительство аэропорта «Джалал-Абад»

Фото администрации президента. Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство аэропорта

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство международного аэропорта «Джалал-Абад» в Сузакском районе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается, новая воздушная гавань расположится на территории более 380 гектаров. Площадь двухэтажного пассажирского терминала — 10 тысяч квадратных метров, а пропускная способность — более 350 пассажиров в час.

Садыр Жапаров заметил, что наблюдаются существенный рост потока авиапассажиров и увеличение спроса на внутренние и международные авиарейсы. Это означает необходимость расширения аэропортов по всей стране.

администрации президента
Фото администрации президента. Проект аэропорта в Джалал-Абаде
«В республике проведены большие реформы в сфере авиации, направленные на повышение безопасности, обновление инфраструктуры, укрепление кадрового потенциала и соответствие международным стандартам. Начало строительства аэропорта «Джалал-Абад» является ярким примером этих достижений», — подчеркнул президент.

Аэродромная инфраструктура будет соответствовать международным стандартам: взлетно-посадочная полоса длиной 3 тысячи 800 метров, две рулежные дорожки и шесть стоянок для воздушных судов позволят аэропорту принимать как пассажирские, так и грузовые лайнеры.

Новый аэропорт будет отнесен к категории 4Е, что откроет возможность для приема крупных воздушных судов, включая Boeing 737, Airbus A320 и A321.

Садыр Жапаров акцентировал внимание на том, что КР на протяжении трех лет успешно работает над выходом из черного списка Европейского союза, в котором находится с 2006 года, и уже прошла два аудита Международной организации гражданской авиации (ИКАО). В этом месяце Государственное агентство гражданской авиации планирует подать дополнительные документы в Брюссель.

администрации президента
Фото администрации президента. Проект аэропорта в Джалал-Абаде
«С 2021-го в Кыргызстане увеличился поток пассажиров на 46 процентов, а количество рейсов — на 31 процент. Приобретены новые самолеты, а простаивающие региональные аэропорты возобновили работу», — сказал глава государства.

Нынешний аэропорт Джалал-Абада открыли в 1938 году как летное поле. В 1972-м построили здание аэровокзала и асфальтовую взлетно-посадочную полосу. В этом году здесь планируют обслужить более 80 тысяч пассажиров. Однако инфраструктура уже не справляется с растущим потоком людей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328884/
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