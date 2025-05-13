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Власть

Депутаты раскритиковали работу Национального агентства по инвестициям

На заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике депутат Кундузбек Сулайманов раскритиковал работу Национального агентства по инвестициям.

По его словам, ведомство дает красивые отчеты, но жалоб из регионов поступает много.

«Говорят, что они хотели бы работать по программе государственно-частного партнерства, но местные власти препятствуют этому. Почему вы не проводите работу с ними? Почему не прописываете их ответственность в проекте закона о ГЧП?» — спросил народный избранник.

Заместитель главы Нацагентства по инвестициям Жалын Жээналиев ответил, что перед каждым акимом поставлена четкая задача и их работа оценивается по индикатору.

Кундузбек Сулайманов считает, что индикаторов недостаточно.

«Вы можете здесь красиво рассказывать о том, что делается и что будет сделано, сколько миллионов привлекли, будто сами бегаете и работаете напрямую. На деле предприниматели бегают за вами со своими проектами, а вы им не можете помочь. Нужно снимать с должности тех, кто не исполняет закон. Нужно наказывать виновных, и только тогда работа агентства нормализуется», — сказал он. 

Нардеп добавил, что агентство должно выезжать в регионы и контролировать, какие запущенные проекты реализуются успешно, а какие нет. 

На заседании депутаты приняли проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам государственно-частного партнерства в первом чтении. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/328882/
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