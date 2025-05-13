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Власть

Интронизация нового Папы Римского Льва XIV состоится 18 мая

Интронизация Папы Римского Льва XIV состоится 18 мая и пройдет на площади Святого Петра в Ватикане, сообщила префектура папского дома.

пресс-службы Ватикана
Фото пресс-службы Ватикана

На интронизации Лев XIV официально вступит в должность нового главы Римско-католической церкви. Традиционно на церемонии будут присутствовать делегации высоких гостей со всего мира.

Самым торжественным моментом церемонии интронизации станет вручение понтифику символов служения. Это паллий — белая лента из овечьей шерсти, украшенная драгоценными камнями. И так называемое «кольцо рыбака» — апостола Петра, преемником которого считается понтифик. Оно разрабатывается мастерами-членами Римской гильдии ювелиров индивидуально для каждого главы Ватикана. Это кольцо надевает на безымянный палец правой руки понтифика кардинал-камерленго, кому-либо передавать его запрещено, а после смерти папы оно подлежит уничтожению.

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Перед интронизацией Лев XIV проведет встречи с дипломатическим корпусом, а также с международными журналистами, которые освещали недавние события в Ватикане.

Также пресс-служба Ватикана сообщила, что понтифик решил временно оставить на своих должностях всех членов римской курии — руководство и чиновников Ватикана, «взяв время на размышление, молитву и диалог».

Интронизация — это торжественное чинопоследование, во время которого совершается возведение новоизбранного епископа на его кафедру. Совершается во время литургии с облачением новоизбранного иерарха в богослужебные одежды, соответствующие сану.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328771/
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