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Власть

Садыр Жапаров посетил Парк дружбы регионов Кыргызстана и России в Джалал-Абаде

Садыр Жапаров сегодня, 12 мая, в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область посетил Парк дружбы регионов Кыргызстана и России. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

По его данным, глава государства осмотрел территорию парка, ознакомился с благоустройством и зонами отдыха.

«Он побеседовал с жителями города, выслушал их мнения и пожелания, сделал совместные фотографии с горожанами. Садыр Жапаров призвал местные органы власти и самих жителей уделять особое внимание сохранению чистоты, порядка и уюта в городе, подчеркнув, что забота о родном городе начинается с ответственности каждого», — написал пресс-секретарь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328761/
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