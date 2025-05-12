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Власть

В Турции Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске

Рабочая партия Курдистана, запрещенная в Турции, которая боролась за национальные права курдов, объявила о самороспуске. Об этом сообщает агентство Rudaw.

из архива
Фото из архива. Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске
Решение принято после призыва лидера Абдуллы Оджалана, который более 20 лет находился в заключении в Турции, «сложить оружие». Призыв к прекращению борьбы появился всего через четыре месяца после последнего теракта, который провели сторонники партии — в октябре 2024 они напали на объект аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре.

Сегодня на съезде партии было объявлено о конце вооруженной борьбы и роспуске структуры. Курдские лидеры призвали к политическим методам борьбы за свои права, призвав мировое сообщество помочь им в этом.

Напомним, в начале марта 2025 года Рабочая партия Курдистана объявила о прекращении огня с Турцией.

Рабочая партия Курдистана (РПК) — курдская военно-политическая организация, борющаяся за национальные права курдов в Турции и создание на основе демократического конфедерализма национально-территориальной автономии в составе этого государства.

С 15 августа 1984 года вела вооруженную партизанскую борьбу против турецких властей.

РПК образована 27 ноября 1978-го как левая социалистическая партия. Ее последователи считают Абдуллу Оджалана своим верховным лидером и идейным вдохновителем.

Турция, Соединенные Штаты, Евросоюз и некоторые другие страны считают РПК террористической организацией.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328665/
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