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Власть

В БГК подняли вопрос о смене вице-спикера Болота Ибрагимова

Сегодня, 12 мая, на очередной сессии Бишкекского городского кенеша рассматривается вопрос о смене вице-спикеров.

Отметим, что заместителями спикера являются депутаты БГК Болот Ибрагимов и Жылдызбек Абдраимов, которые были избраны в декабре прошлого года.

Глава фракции «Эл Умуту» Аскар Алмаз уулу заявил, что вопрос о смене вице-спикера Болота Ибрагимова был поднят «из-за обиды».

«Я обращаюсь к особенно чувствительным и обидчивым депутатам. Вы обиделись на то, что наша фракция призывает к законности. Мы никогда не будем выше наших граждан. Сегодня мы увидели сдвиги в нашей работе и в соблюдении закона: люди начали курить в положенном месте, начали соблюдать ПДД. Это непосредственная заслуга нашей фракции», — заявил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328654/
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