В России иностранцам начнут оказывать бесплатную медицинскую помощь. Правительство утвердило правила ее оказания — соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, бесплатно неотложная медицинская помощь оказывается иностранцам при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих опасность для жизни пациента.

Кроме того, бесплатную помощь иностранцы будут получать при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих экстренного медицинского вмешательства. За исключением этих ситуаций медпомощь в неотложной и плановой форме положена иностранцам в соответствии с договорами о предоставлении платных медицинских услуг, добровольного и обязательного медицинского страхования.

Постановление вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031-го.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин продлил срок, в течение которого иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории государства без легального статуса, должны урегулировать свое пребывание или покинуть РФ. Новый срок продлен до 10 сентября этого года.