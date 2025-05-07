Обострение конфликта между Индией и Пакистаном: заявление МИД Кыргызстана

В связи с началом боевого конфликта на границе между Индией и Пакистаном Кыргызская Республика выражает обеспокоенность эскалацией напряженности в отношениях двух стран. Об этом говорится в официальном заявлении МИД КР.

«Вооруженное столкновение между дружественными странами, членами ШОС, представляет угрозу региональной и глобальной стабильности.

Кыргызстан призывает обе стороны проявить максимальную сдержанность, воздержаться от ведения боевых действий, которые могут привести к дальнейшему обострению вооруженного конфликта, и вернуться к диалогу для поиска мирного решения.

Мы подчеркиваем важность соблюдения международного права и резолюций ООН, направленных на урегулирование споров.

Как член Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Кыргызстан призывает Индию и Пакистан, также являющихся членами организации, проявить ответственность и вернуться к принципам мирного урегулирования споров, закрепленным в уставе ШОС.

Кыргызская Республика поддерживает усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию конфликта и выражает готовность содействовать диалогу в рамках международных площадок», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КР.

Напомним, вечером 6 мая резко обострилась ситуация между Индией и Пакистаном. Стороны обменялись ракетными ударами, есть погибшие и раненые.