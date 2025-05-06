Возобновить работу знаменитой тюрьмы «Алькатрас» намерен президент США

Дональд Трамп намерен возобновить работу известной тюрьмы «Алькатрас». Об этом президент США написал в своей соцсети Truth Social.
«В былые времена, когда наша страна была более решительной, мы без колебаний изолировали самых опасных преступников, защищая общество от их злодеяний. Так должно быть и сейчас», — высказался он.
Глава Белого дома подчеркнул, что больше не намерен терпеть «серийных преступников, сеющих хаос, насилие и кровопролитие на американских улицах».
Дональд Трамп поручил Бюро тюрем совместно с Министерством юстиции, ФБР и Министерством внутренней безопасности подготовить к открытию модернизированную и расширенную версию «Алькатраса». По его словам, возрожденная тюрьма станет «символом закона, порядка и справедливости» в Америке.
Тюрьма «Алькатрас» закрыта в 1963 году по решению генерального прокурора Роберта Кеннеди. Основной причиной стало дорогое содержание, около $10 в день на одного заключенного против $3 в других тюрьмах. Последние 30 заключенных переведены в другие учреждения.
Когда-то в этой тюрьме содержался легендарный гангстер Аль Капоне.
Сегодня «Алькатрас» — это общественный музей и одна из главных туристических достопримечательностей Сан-Франциско, ежегодно привлекающая около 1,5 миллиона посетителей. Бывшая тюрьма находится в ведении Службы национальных парков США, восстанавливается и обслуживается.