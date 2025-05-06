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Власть

Возобновить работу знаменитой тюрьмы «Алькатрас» намерен президент США

Дональд Трамп намерен возобновить работу известной тюрьмы «Алькатрас». Об этом президент США написал в своей соцсети Truth Social.

из архива
Фото из архива. Тюрьма «Алькатрас»

«В былые времена, когда наша страна была более решительной, мы без колебаний изолировали самых опасных преступников, защищая общество от их злодеяний. Так должно быть и сейчас», — высказался он.

Глава Белого дома подчеркнул, что больше не намерен терпеть «серийных преступников, сеющих хаос, насилие и кровопролитие на американских улицах».

Дональд Трамп поручил Бюро тюрем совместно с Министерством юстиции, ФБР и Министерством внутренней безопасности подготовить к открытию модернизированную и расширенную версию «Алькатраса». По его словам, возрожденная тюрьма станет «символом закона, порядка и справедливости» в Америке.

Тюрьма «Алькатрас» закрыта в 1963 году по решению генерального прокурора Роберта Кеннеди. Основной причиной стало дорогое содержание, около $10 в день на одного заключенного против $3 в других тюрьмах. Последние 30 заключенных переведены в другие учреждения.

Когда-то в этой тюрьме содержался легендарный гангстер Аль Капоне.

Сегодня «Алькатрас» — это общественный музей и одна из главных туристических достопримечательностей Сан-Франциско, ежегодно привлекающая около 1,5 миллиона посетителей. Бывшая тюрьма находится в ведении Службы национальных парков США, восстанавливается и обслуживается.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328278/
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