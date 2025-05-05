Президент поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции.

«Дорогие кыргызстанцы! Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции Кыргызской Республики!

5 мая — это не просто дата принятия нашей Конституции, но и важный день, напоминающий нам о высоком духе нашего народа, всегда выступавшего за справедливость, и нашей крепкой вере в светлое будущее.

Как вам известно, Конституция — это не просто свод статей, а основной документ, отражающий мировоззрение и мышление нашего народа и в то же время определяющий будущее сильного, процветающего Кыргызстана.

В настоящее время, вдохновляясь нашей Конституцией, мы стремимся к новым знаниям, передовым технологиям и опыту, внедряя новые подходы во всех областях, будь то управление, экономика или поддержка наших граждан. Это означает, что мы идем по пути, который является ясным, смелым, правильным и достойным.

Народ Кыргызстана — благословенный народ, который не боится перемен и верит в себя и свою страну! Мы никогда не забудем многовековую историю нашего народа, его богатую культуру и ценности. И сегодня мы знаем по какому пути идти, мы верим в развитие нашей страны», — отмечается в тексте.

«Пусть День Конституции всегда напоминает нам о важности каждого шага и каждого решения в построении справедливого, процветающего Кыргызстана, пусть наша Конституция всегда будет основой при принятии наших решений, пусть крепнет наше государство, растет доверие народа к власти, а Кыргызстан уверенно движется к новым вершинам!» — пожелал президент.