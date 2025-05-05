США вводят 100-процентные пошлины на все иностранные кинофильмы

Администрация Дональда Трампа объявила о введении стопроцентных таможенных сборов на иностранные кинофильмы. Об этом президент США написал в своей соцсети Truth Social.

Он назвал зарубежное кино «угрозой национальной безопасности».

«Американская киноиндустрия стремительно гибнет. Другие страны переманивают наших режиссеров и студии, предлагая льготы. Голливуд и другие направления в США банкротятся. Это спланированная атака, которая несет риски для безопасности и распространяет пропаганду», — заявил Дональд Трамп.

Президент поручил Министерству торговли и торговому представителю США немедленно начать процесс введения тарифов на все зарубежные фильмы.

«Мы не допустим, чтобы чужие нарративы подрывали наши ценности», — добавил он.