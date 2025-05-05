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Власть

Главе кабмина показали ход строительства оздоровительного комплекса «Каркыра»

В рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область Адылбек Касымалиев ознакомился с ходом строительства горно-оздоровительного комплекса «Каркыра».

Он осмотрел территорию комплекса, ознакомился с текущим состоянием работ, планами на ближайшее будущее и обсудил вопросы, связанные со сроками реализации проекта.

«Строительство горно-оздоровительного комплекса «Каркыра» — стратегически важный проект для развития туристического потенциала страны. Мы приложим все усилия для своевременного и качественного завершения строительства. Это, безусловно, инвестиции в будущее всего горнолыжного кластера», — сказал глава кабмина.

Он также акцентировал внимание на том, что в настоящее время активно ведется работа над масштабным проектом по созданию современного туристического кластера в Иссык-Кульской области.

По словам Адылбека Касымалиева, всесторонняя поддержка инвесторов является одним из ключевых приоритетов государственной политики. Он отметил о необходимости максимального содействия инвесторам, создавая благоприятные условия для успешной реализации проектов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328245/
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