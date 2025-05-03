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Власть

Я их простил. Принц Гарри заявил, что хочет примирения с королевской семьей

Принц Гарри заявил, что хочет примирения с семьей. Он дал интервью журналистам Би-би-си, находясь в Калифорнии, после того, как британский апелляционный суд окончательно отклонил его иск о предоставлении государственной охраны.

Би-би-си
Фото Би-би-си

Принц Гарри заявил, что это решение означает для него невозможность вернуться на родину вместе с семьей. «На этом этапе не могу представить себе ситуацию, при которой я смогу вернуть в Великобританию свою жену и детей», — сказал он.

Напомним, после того как в 2020 году принц Гарри прекратил выполнять официальные королевские обязанности, власти Великобритании лишили его государственной охраны.

Он настаивал на том, что не может обеспечить должную охрану семьи за собственный счет, а на фоне ссоры с королевской семьей у него есть основания опасаться за безопасность.

Принц Гарри также обвинил королевскую семью в том, что именно под ее влиянием власти решили отобрать у него госохрану. И пожаловался, что король Карл не хочет с ним разговаривать «из-за всей этой истории с охраной».

По словам принца, он хотел бы примирения со своими родственниками, поскольку он уже «простил их».

«Между мной и некоторыми членами моей семьи было очень много разногласий, — сказал Гарри. — Я бы хотел примирения со своей семьей. Воевать больше нет смысла, жизнь слишком короткая».

Согласно многочисленным опросам, Меган Маркл и принц Гарри входят в тройку самых непопулярных членов британской королевской семьи. Это связано с многочисленными критическими заявлениями, с которыми они выступали в адрес других представителей монаршей фамилии Великобритании в телеинтервью и автобиографической книге принца Spare («Запасной»).
Ссылка: https://24.kg/vlast/328185/
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