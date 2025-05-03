В Госдепартаменте заявили, что США больше не будут «летать по всему миру по первому зову, чтобы выступать посредниками» на встречах России и Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

Фото СМИ. Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс

Она уточнила, что Соединенные Штаты в рамках изменения подхода к переговорам по мирному соглашению больше не будут «летать по всему миру», чтобы выступать посредниками между РФ и Украиной.

По словам Тэмми Брюс, госсекретарь США Марко Рубио «ясно дал понять», что «методология того, как Штаты вносят свой вклад» в переговоры изменится в том, что они больше не будут посредниками.

«Мы, безусловно, по-прежнему привержены этому и будем помогать и делать все, что можем. Но мы не собираемся летать по всему миру по первому зову, чтобы выступать посредниками на встречах», — сказала она, отвечая на вопрос, рассматривает ли президент Дональд Трамп введение вторичных санкций в отношении России.

Пресс-секретарь Госдепа добавила, что настало время для обеих сторон «представить и разработать конкретные идеи о том, как этот конфликт закончится», отметив при этом, что Соединенные Штаты, «очевидно, не снимают никаких санкций, которые сейчас действуют» в отношении РФ.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News отметил, что позиции России и Украины «все еще немного далеки друг от друга». По его словам, «Путин не может захватить всю Украину, Украина не может отбросить РФ туда, где она была до 2014 года».

Марко Рубио сказал, что Штаты не собираются отказываться от попыток достичь мирного соглашения и будут готовы помочь, но в какой-то момент Дональд Трамп «должен решить, сколько еще времени» он готов уделять этому вопросу, поскольку есть много «более важных проблем, происходящих по всему миру».

«Не то чтобы война в Украине не важна, но я бы сказал: то, что происходит с Китаем, важнее в долгосрочной перспективе для будущего мира», — добавил госсекретарь США.