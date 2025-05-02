Привести Россию и Украину к прямым переговорам за 100 дней обещают США

Вице-президент США Джей Вэнс заявил, что Вашингтон намерен привести Россию и Украину к прямым переговорам за 100 дней.

Обсуждая итоги первых 100 дней работы новой американской администрации, он отметил прогресс в переговорном процессе. По его словам, первый шаг к миру «уже сделан», обе стороны представили свои предложения.

«Украинцы заявили: «Вот наши условия». Русские ответили: «А вот наши». Теперь задача дипломатии — найти точки соприкосновения. В следующие 100 дней мы приложим максимум усилий, чтобы сблизить позиции сторон, — сказал Джей Вэнс.

Он также подчеркнул, что достижения Вашингтона «признают даже в Европе». По его мнению, несмотря на критику в адрес Дональда Трампа, именно он смог добиться от Москвы и Киева конкретных мирных инициатив.

Раньше эти стороны не шли на диалог — ни между собой, ни с другими. Было только противостояние, — заключил представитель Белого дома.