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Власть

ФСБ рассекретила показания камердинера Адольфа Гитлера о его самоубийстве

ФСБ рассекретила показания камердинера Адольфа Гитлера о его самоубийстве. Российские спецслужбы к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне опубликовали показания старшего камердинера Адольфа Гитлера штурмбаннфюрера СС Гейнца Линге. Утверждается, что он был один из главных, если не самым главным свидетелем обстоятельств смерти фюрера.

В 1945 году камердинера Адольфа Гитлера доставили в Москву на допрос, где он дал показания о событиях последних дней перед капитуляцией Германии.

«30 апреля днем, в 15.40, Гитлер пришел в кабинет Геббельса, чтобы проститься с ним. Я был как раз в приемной. Геббельс хотел было пригласить Гитлера в свою комнату, но Гитлер отказался, заметив, что его решение неизменно. Он простился с г-жой Геббельс и д-ром Геббельсом и ушел обратно в свой кабинет... Затем я и Крюгер вышли из кабинета... Минут через пять раздался выстрел. О произошедшем я тотчас известил Бормана, находившегося в зале ожидания», — говорится в цитатах из показаний.

Гейнц Линге описывал, что в момент самоубийства Адольф Гитлер был одет «в белую рубашку с белым воротничком и черным галстуком, серый двубортный форменный пиджак из тонкого габардина, длинные черные брюки из тонкого габардина, тонкие бумажные черные носки и черные кожаные полуботинки. Его жена была одета в тонкое шелковое платье, шелковые очень тонкие чулки и туфли с клинообразными каблуками».

Позже камердинер изменил свои показания и признал, что не слышал звука выстрела, а только почувствовал запах пороховых газов. Он утверждал, что погибший не мог быть двойником Адольфа Гитлера, потому как у него не было двойников, а настоящий Гитлер не смог бы сбежать незамеченным из помещения, так как там был только один выход.

Напомним, по официальной версии, которую озвучивали во времена СССР, Адольф Гитлер и Ева Браун (ставшая Евой Гитлер накануне смерти) отравились в бункере цианистым калием.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327995/
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