19:38
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Власть

Пенсионеров ГКНБ выселяют из служебных квартир в жилмассиве «Кок-Жар» Бишкека

Пенсионеров ГКНБ выселяют из служебных квартир в жилмассиве «Кок-Жар» Бишкека. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, дом расположен на улице Куйручук.

«Им выдают уведомления об освобождении жилья. Своих хотя бы не выселяйте. У вас сейчас в стране большие возможности, и вы можете решить жилищные вопросы, не выселяя кого-либо», — сказал Дастан Бекешев.

Сотрудник Госкомитета нацбезопасности Нурлан Элгандиев ответил, что вопрос выселения регламентирован жилищным законодательством, постановлением правительства и Законом «О статусе военнослужащих».

«Бывшие сотрудники, пенсионеры, у кого нет оснований в соответствии с жилищным законодательством на приватизацию либо в случае перемещения по службе, должны освободить квартиру. У меня есть информация по озвученному вами случаю. Уведомления направляются тем пенсионерам, выселение которых рассмотрено комиссией», — сказал он.

Дастан Бекешев подчеркнул, что у ГКНБ есть возможности построить жилой дом для своих сотрудников.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327981/
просмотров: 2211
Версия для печати
Материалы по теме
Штурм ГЭС и освобождение заложников. ГКНБ Кыргызстана провел учения
ГКНБ предъявил обвинение экс-депутату Султанбаю Айжигитову и его жене
Гашиш из Таджикистана продавали на юге КР. Спецслужбы задержали наркодилеров
На юге КР наркоборцы подставили мужчину для выполнения плана
Земельный участок в Балыкчи площадью 10 гектаров возвращен государству
ГКНБ сообщил подробности задержания наркоборцов ГУВД Бишкека
В ГУВД Бишкека проходят обыски: задержан оперативник по делу о сбыте наркотиков
Камчыбек Ташиев вручил денежные премии пяти патрульным
В КР задержан объявленный в розыск правоохранительными органами РФ иностранец
В Таласе выявили незаконную выдачу более 95 гектаров земель. Задержан чиновник
Популярные новости
Владимир Зеленский готов отказаться от&nbsp;притязаний на&nbsp;Крым, заявил Дональд Трамп Владимир Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым, заявил Дональд Трамп
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;21-25 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 21-25 апреля
В&nbsp;Ватикане Трамп и&nbsp;Зеленский встретились впервые после ссоры и&nbsp;переговорили В Ватикане Трамп и Зеленский встретились впервые после ссоры и переговорили
Отечественные мастера сшили жилетки для первых лиц Кыргызстана Отечественные мастера сшили жилетки для первых лиц Кыргызстана
Бизнес
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра
Альянс ради цифрового будущего: MEGA и&nbsp;ГУ&nbsp;&laquo;Кызмат&raquo; подписали меморандум Альянс ради цифрового будущего: MEGA и ГУ «Кызмат» подписали меморандум
30 апреля, среда
19:31
В Кыргызстане утвержден правовой статус цифрового сома В Кыргызстане утвержден правовой статус цифрового сома
19:16
OpenAI отозвала обновление ChatGPT: слишком часто во всем соглашается и льстит
18:37
Кабмин утвердил новые тарифы на электроэнергию. Сколько будет платить бизнес
18:30
«Громовержцы» в Бишкеке! В «Космопарке» прошла премьера нового фильма Marvel
18:28
Вспышка кори. В Кыргызстане зарегистрировано уже более 6 тысяч случаев