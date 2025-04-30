Пенсионеров ГКНБ выселяют из служебных квартир в жилмассиве «Кок-Жар» Бишкека. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, дом расположен на улице Куйручук.

«Им выдают уведомления об освобождении жилья. Своих хотя бы не выселяйте. У вас сейчас в стране большие возможности, и вы можете решить жилищные вопросы, не выселяя кого-либо», — сказал Дастан Бекешев.

Сотрудник Госкомитета нацбезопасности Нурлан Элгандиев ответил, что вопрос выселения регламентирован жилищным законодательством, постановлением правительства и Законом «О статусе военнослужащих».

«Бывшие сотрудники, пенсионеры, у кого нет оснований в соответствии с жилищным законодательством на приватизацию либо в случае перемещения по службе, должны освободить квартиру. У меня есть информация по озвученному вами случаю. Уведомления направляются тем пенсионерам, выселение которых рассмотрено комиссией», — сказал он.

Дастан Бекешев подчеркнул, что у ГКНБ есть возможности построить жилой дом для своих сотрудников.