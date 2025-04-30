В Кыргызстане ужесточат наказание за вовлечение детей в рекламу наркотиков

Жогорку Кенеш в третьем чтении принял проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс, направленных на усиление борьбы с распространением наркотических и психоактивных веществ среди молодежи.

А именно в статью 181 УК КР предлагается включить термины «сильнодействующие вещества», «психотропные вещества» и «аналоги наркотических средств», так как эта статья предусматривает ответственность за вовлечение ребенка в «употребление алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ». То есть в случае если предметом этого состава преступления станут «психотропные вещества» либо «аналоги наркотических средств и психотропных веществ», то такое деяние не будет наказуемым. Во вносимых поправках за эти действия предлагается привлекать к уголовной ответственности.

Кроме того, предлагается ужесточить наказание за пропаганду и распространение наркотических средств с использованием телекоммуникационных сетей. В статью 287 УК КР будет добавлен пункт, предусматривающий ответственность за действия, совершенные через интернет и социальные сети.

Как говорится в справке-обосновании к законопроекту, разработка документа вызвана ростом рекламы наркотиков в общественных местах и онлайн-пространстве, а также необходимостью укрепления правовых основ защиты молодежи от влияния наркопреступности.