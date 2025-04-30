Штурм ГЭС и освобождение заложников. ГКНБ Кыргызстана провел учения

На территории Уч-Коргонской гидроэлектростанции в поселке городского типа Шамалды-Сай прошли масштабные антитеррористические учения под кодовым названием «Джалал-Абад — 2025». Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, учения прошли в формате командно-штабной операции и организованы в рамках плана боевой подготовки, утвержденного председателем госкомитета Камчыбеком Ташиевым.

Операцию координировал заместитель главы ГКНБ — директор Антитеррористического центра Курманбек Авазов. На месте задействовали все необходимое для моделирования реального террористического акта — от оперативных подразделений до саперов и экстренных служб.

По сценарию учений на территорию гидроэлектростанции проникла террористическая группа из пяти человек. Они захватили в заложники 15 сотрудников станции. Информация оперативно поступила в региональный штаб, после чего началась реализация антитеррористических мер.

Первыми в дело вступили переговорщики, однако попытка мирного разрешения конфликта не увенчалась успехом. Вскоре на территорию зашли бойцы элитного подразделения «Альфа». Четко и слаженно они провели штурм объекта. В результате операции двое «террористов» задержаны, двое нейтрализованы, один получил ранения. Все заложники освобождены и переданы в руки спасателей и медиков.

На месте также работала следственно-оперативная группа МВД, которая начала осмотр и фиксацию «места преступления». Особую тревогу вызвало найденное неустановленное взрывное устройство. Саперы обезвредили его с помощью дистанционного робота, не допустив ни одного инцидента.

Учения прошли успешно. Никто из участников и условных «заложников» не пострадал. По словам Курманбека Авазова, в ближайшее время будет проведен тщательный анализ операции.

«Мы выявим все недочеты и устраним их. Такие учения — важный элемент подготовки к реальным угрозам», — подчеркнул он.

В сообщении также говорится, что в завершение участникам вручили почетные награды — за высокий уровень профессионализма и четкую координацию действий.