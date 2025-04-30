Жогорку Кенеш одобрил законопроект по регулированию рынка ценных бумаг

Жогорку Кенеш в третьем чтении принял законопроект об изменениях, регулирующих рынок ценных бумаг. Документ направлен на развитие фондового рынка, защиту прав инвесторов, цифровизацию отрасли и привлечение инвестиций в экономику страны.
Согласно данным в справке-обосновании к законопроекту, предлагаются следующие изменения:
- создание полноценного Национального депозитария с современными техническими и правовыми возможностями;
- внедрение электронной подачи документов для эмитентов, что облегчит доступ компаний на фондовый рынок;
- развитие института инвестиционных консультантов для повышения грамотности и защиты инвесторов;
- улучшение стандартов корпоративного управления, включая внедрение института независимых директоров;
- устранение устаревших терминов и правовых пробелов, в том числе по регулированию исламских ценных бумаг;
- повышение защиты прав инвесторов за счет запрета на оплату ценных бумаг активами, связанными с санкционными лицами или высокими рисками.
По мнению инициаторов законопроекта, то есть кабмина, эти меры помогут увеличить инвестиционную активность населения, улучшат финансовую устойчивость рынка и снизят системные риски.
В справке-обосновании говорится, что сегодня капитализация фондового рынка Кыргызстана составляет менее 5 процентов ВВП, что значительно ниже, чем в соседних странах. Принятие закона должно стать важным шагом на пути к созданию развитой и прозрачной инвестиционной среды.