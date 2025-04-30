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Власть

Средства НПФ можно будет отдавать напрямую застройщикам без банков

Ранее Жогорку Кенеш принимал законопроект, которым предлагалось упростить гражданам использование собственных пенсионных накоплений для покупки жилья. Теперь в него вносятся поправки, которыми предлагается разрешить направлять средства из накопительной части пенсии напрямую застройщикам, без участия коммерческих банков.

Такое решение связано с тем, что ранее принятая норма, требующая банковской гарантии, на практике оказалась трудно реализуемой. Банки не готовы брать на себя ответственность за возврат пенсионных средств, что фактически заблокировало возможность их использования по назначению.

Как пишется в справке-обосновании к законопроекту новые поправки призваны устранить эту проблему. В частности, они позволят использовать пенсионные накопления в качестве первоначального взноса или для погашения ипотечного кредита, без посредничества банков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327946/
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