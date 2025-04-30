Органам МСУ хотят дать полномочия по предупреждению социальных конфликтов

Жогорку Кенеш в третьем чтении принял изменения в Закон «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления», чтобы дать органам местной власти больше полномочий для предупреждения и урегулирования социальных конфликтов на местах.

Согласно данным в справке-обосновании к законопроекту, сейчас местные органы фактически уже реагируют на такие ситуации, но в законе у них нет четко прописанных прав и обязанностей в этой сфере. Новый законопроект предлагает официально закрепить за ними функции по выявлению рисков, профилактике, реагированию и восстановлению после конфликтов — в том числе межэтнических, бытовых и других.

Из действующего закона также планируется исключить норму, по которой работа по укреплению межэтнических отношений считается делегированной функцией, и передать ее напрямую местным властям.

Это, по мнению авторов законопроекта депутатов Марлена Маматалиева и Нилуфар Алимжановой, позволит местным сообществам при поддержке НПО, религиозных лидеров и бизнеса строить собственные «механизмы мира», то есть решать конфликты на месте, до того как они перерастут в серьезные кризисы.