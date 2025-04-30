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Власть

Жылдыз Садырбаеву выдвинули на пост вице-спикера Жогорку Кенеша

Парламентская фракция «Ата Журт Кыргызстан» в лице ее спикера Бактыбека Сыдыкова выдвинула на пост вице-спикера Жогорку Кенеша депутата Жылдыз Садырбаеву.

Она родилась 29 марта 1970 года в городе Нарыне. В 1993-м окончила факультет общей медицины Санкт-Петербургского медицинского института имени И.Павлова по специальности «Лечебное дело».

В 1997 году основала компанию «Жылдыз-Фарм» (в 2009-м преобразовано в ОсОО «Фармамир»). С 2003  по 2021 год — директор ОсОО «Эляй». В 2021-м избрана депутатом Жогорку Кенеша VII созыва от политической партии «Ата Журт Кыргызстан».

Замужем. Мать троих детей.

По данным 24.kg, на пост вице-спикера парламента претендует также Гулсункан Жунушалиева.

Напомним, Джамиля Исаева покинула пост вице-спикера Жогорку Кенеша по собственному желанию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327901/
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