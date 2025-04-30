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Власть

Отменить запрет на установку LED-экранов на фасадах домов предлагает депутат

Изменения в Закон «О рекламе», инициированные депутатом парламента Дастаном Бекешевым, вынесены на общественное обсуждение.

По словам нардепа, статья 41 Конституции гарантирует гражданам право на свободное использование своего имущества для экономической деятельности, не запрещенной законом.

«Однако постановлением Бишкекского городского кенеша № 134 от 14 мая 2024 года фактически введен запрет на размещение светодиодных экранов на фасадах жилых зданий, что противоречит законодательству и конституционным правам. Эта норма вводит неоправданные ограничения на деятельность ТСЖ. Утвержденными правилами также запрещается размещать LED-экраны на любые здания за исключением торгово-развлекательных центров. То есть здание, схожее по функциональному назначению с ТРЦ, не сможет разместить LED-экран без получения паспорта и изменения функционального назначения», — говорится в справке-обосновании.

Уточняется, что мэрия Бишкека дополнительно требует получения паспорта фасада с указанием здания как ТРЦ, что практически исключает возможность установки LED-экранов на жилых домах и любых других зданиях. Паспорт фасада здания требует согласования с органами архитектуры более 10 календарных дней и уплаты в среднем 90 тысяч сомов.

«Запрет размещения рекламы в виде баннеров на фасадах жилых зданий негативно сказался на финансовом положении многих ТСЖ, лишив их дополнительного источника дохода, необходимого для ремонта и благоустройства. Введение LED-технологий могло бы частично компенсировать утраченные доходы», — считает инициатор.

Согласно законопроекту, органы местного самоуправления не вправе устанавливать запрет на размещение товариществами собственников жилья и владельцами помещений светодиодных (LED) экранов на крышах и фасадах принадлежащих им жилых и нежилых зданий, за исключением случаев несоответствия требованиям пожарной безопасности.

Органы МСУ вправе определить территории, в пределах которых размещение светодиодных экранов запрещено или ограниченно, а также вправе принимать акты, ограничивающие режим работы экранов и других технических средств, используемых для рекламы и излучающих свет в ночное время суток.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327875/
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