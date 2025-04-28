В Кыргызстане ветеранам ВОВ выдадут по 100 тысяч сомов единовременной матпомощи

Садыр Жапаров подписал распоряжение о единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, по состоянию на 1 апреля 2024 года в Кыргызстане 32 ветерана ВОВ.

Из фонда главы государства выделят 3 миллиона 232 тысячи сомов на выплату единовременной материальной помощи в размере 100 тысяч сомов следующим категориям ветеранов: