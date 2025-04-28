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Власть

В Кыргызстане ветеранам ВОВ выдадут по 100 тысяч сомов единовременной матпомощи

Садыр Жапаров подписал распоряжение о единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, по состоянию на 1 апреля 2024 года в Кыргызстане 32 ветерана ВОВ.

Из фонда главы государства выделят 3 миллиона 232 тысячи сомов на выплату единовременной материальной помощи в размере 100 тысяч сомов следующим категориям ветеранов:

  • инвалидам Великой Отечественной войны;
  • участникам Великой Отечественной войны;
  • лицам из числа несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных нацистами и их союзниками во время Второй мировой войны;
  • лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда во время блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го, награжденным медалью «За оборону Ленинграда», и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Ссылка: https://24.kg/vlast/327693/
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