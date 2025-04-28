В Кыргызстане ветеранам ВОВ выдадут по 100 тысяч сомов единовременной матпомощи

Садыр Жапаров подписал распоряжение о единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба президента.
По ее данным, по состоянию на 1 апреля 2024 года в Кыргызстане 32 ветерана ВОВ.
Из фонда главы государства выделят 3 миллиона 232 тысячи сомов на выплату единовременной материальной помощи в размере 100 тысяч сомов следующим категориям ветеранов:
- инвалидам Великой Отечественной войны;
- участникам Великой Отечественной войны;
- лицам из числа несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных нацистами и их союзниками во время Второй мировой войны;
- лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда во время блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го, награжденным медалью «За оборону Ленинграда», и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».