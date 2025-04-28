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Власть

В закон о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша внесены изменения. Какие

Садыр Жапаров подписал конституционный Закон «О внесении изменений в конституционный Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, документ принят парламентом 16 апреля 2025 года.

Цель закона — приведение нормы части 1 статьи 48 закона в соответствие с частью 1 статьи 3 Закона «О Конституции» и уточнение срока очередных выборов президента.

Указанная статья изложена в следующей редакции:

«Очередные выборы президента проводятся в четвертое воскресенье января года, в котором истекает срок полномочий главы государства, на который он был избран, и назначаются Жогорку Кенешем не позднее чем за четыре месяца до дня выборов».

Кроме того, законом предусматривается внесение изменения в норму, связанную с возрастом кандидата для участия в президентских выборах. В этой связи в части 3 статьи 50 слова «не моложе 35 лет» изменены на «достигший на день голосования возраста 35 лет».
Ссылка: https://24.kg/vlast/327686/
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