Каныбек Туманбаев: Не справившихся с цифровизацией в госорганах уволят

Глава управделами президента Каныбек Туманбаев провел аппаратное совещание с руководителями подразделений, где обсудил вопросы цифровизации и выполнения поручений главы государства. Об этом сообщили в управлении делами президента.

Каныбек Туманбаев подчеркнул, что полная цифровизация работы ведомств должна быть достигнута в установленный срок. Он отметил, что если цифровые изменения не будут реализованы, руководители соответствующих организаций будут освобождены от своих должностей.

«Мы должны четко и своевременно выполнять поручение главы государства. Цифровизация является ключом к открытости и эффективности государственного управления», — заявил глава управделами.

Особое внимание уделено государственному учреждению «Кызмат», которое должно оказывать поддержку в цифровизации работы других госорганов. На совещании затронута деятельность природного парка «Ала-Арча», где поставлены задачи по расширению туристических возможностей и обеспечению строгого соблюдения экологических норм.

За последние два года в ведомствах, контролируемых управделами президента, а также в самом управлении проведены масштабные цифровые изменения: