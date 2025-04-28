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Власть

Каныбек Туманбаев: Не справившихся с цифровизацией в госорганах уволят

Глава управделами президента Каныбек Туманбаев провел аппаратное совещание с руководителями подразделений, где обсудил вопросы цифровизации и выполнения поручений главы государства. Об этом сообщили в управлении делами президента.

Каныбек Туманбаев подчеркнул, что полная цифровизация работы ведомств должна быть достигнута в установленный срок. Он отметил, что если цифровые изменения не будут реализованы, руководители соответствующих организаций будут освобождены от своих должностей.

«Мы должны четко и своевременно выполнять поручение главы государства. Цифровизация является ключом к открытости и эффективности государственного управления», — заявил глава управделами.

Особое внимание уделено государственному учреждению «Кызмат», которое должно оказывать поддержку в цифровизации работы других госорганов. На совещании затронута деятельность природного парка «Ала-Арча», где поставлены задачи по расширению туристических возможностей и обеспечению строгого соблюдения экологических норм.

За последние два года в ведомствах, контролируемых управделами президента, а также в самом управлении проведены масштабные цифровые изменения:

  • В 2024-м доход ведомств достиг 6 миллиардов сомов, что в 12,9 раза больше по сравнению с 2019 годом.
  • 98 процентов услуг и платежей переведены в электронный формат, а использование наличных расчетов почти полностью прекращено.
  • Внутренний документооборот управделами президента теперь ведется исключительно в электронном формате.
  • Ведомственные организации оцифровали ключевые процессы, что значительно ускорило обслуживание и повысило уровень прозрачности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327667/
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