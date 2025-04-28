В Кыргызстане растет количество случаев заражения ВИЧ через половой контакт

В Кыргызстане многие инфицированные ВИЧ не подозревают о своей болезни. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщила заместитель министра здравоохранения Бубужан Арыкбаева.

По ее словам, с 2004 года число заболевших ВИЧ не снизилось.

«Мы подключили мобильные клиники для выявления инфицированных. По нашим расчетам, число людей, не знающих о своем диагнозе, составляет около 12 тысяч. На сегодня выявлено 9 тысяч 608 человек, зараженных ВИЧ. Мы усиливаем поиск с помощью мобильных бригад», — рассказала Бубужан Арыкбаева.

Депутат Жогорку Кенеша Улан Пирматов поинтересовался, когда планируется выявить всех зараженных. «Есть случаи заражения через медицинские иглы. Регистрируются ли такие случаи?» — спросил он.

В ответ Бубужан Арыкбаева сообщила, что общее число граждан КР, зараженных ВИЧ, составляет 13 тысяч 743 человека, из них 866 — иностранцы.

«За последние 15 лет нам удалось снизить долю парентерального пути передачи инфекции с 39 до 1,8 процента. Однако увеличилось количество случаев заражения через половой контакт», — отметила она.