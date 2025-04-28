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Власть

Бывший президент Украины Виктор Янукович заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Бывший президент Украины Виктор Янукович заочно приговорен к 15 годам лишения свободы по делу о незаконной переправке через госграницу и подстрекательстве к дезертирству. Об этом сообщает офис генерального прокурора страны.

Уточняется, что Подольский районный суд Киева признал четвертого президента Украины Виктора Януковича виновным в незаконной переправке лиц через государственную границу и подстрекательстве к дезертирству.

Ранее Виктора Януковича обвинили в том, что 23 февраля 2014 года он, действуя в сговоре с бывшим главой Службы безопасности президента, организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих управления госохраны. Они вылетели на российских военных вертолетах в Краснодарский край, а затем в Крым, откуда президента вывезли морским путем. Вместе с ним выехала часть сотрудников госохраны.

21 февраля 2014 года после трагических событий в центре Киева были подписаны «мирные соглашения» между украинской властью и оппозицией, которые так и не были реализованы.

А в ночь на 22 февраля президент Виктор Янукович сбежал из страны.

В марте он обратился к РФ с просьбой использовать ее войска «для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины».

Это второй приговор Виктора Януковича в украинском суде. В январе 2019 года его заочно приговорили к 13 годам по обвинению в госизмене.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327624/
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