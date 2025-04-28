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Власть

Отбирать мобильники в школах. Комитет ЖК одобрил законопроект в третьем чтении

Законопроект, которым предлагается регулировать использование мобильных телефонов в школах, принят комитетом Жогорку Кенеша по социальной политике в третьем чтении.

В справке-обосновании к проекту закона отмечается, что его цель — создать безопасную и спокойную атмосферу для учебы и защитить детей от кибербуллинга, вредного контента и отвлекающих факторов.

Если закон примут, школы смогут устанавливать свои правила по использованию телефонов. Законопроект обязывает местные власти покупать специальные шкафчики, где будут храниться телефоны школьников во время уроков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327575/
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