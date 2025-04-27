Китай захватил спорный риф в Южно-Китайском море и развернул свой флаг

Китайская береговая охрана высадилась на спорный остров Сэнди-Кей в Южно-Китайском море, который находится недалеко от военной базы Филиппин, сообщает газета South China Morning Post.

Фото CCTV

Financial Times со ссылкой на репортаж китайского CCTV утверждает, что Китай захватил спорный риф Сэнди-Кей, который входит в архипелаг Спратли и расположен всего в «нескольких километрах» от важного военного форпоста Филиппин — острова Титу.

Высадка береговой охраны на остров произошла еще в середине месяца. Точную дату издания не называют.

Моряки развернули флаг КНР в целях «объявления суверенитета над рифом», на который также претендуют Филиппины.

Недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил обеспокоенность по поводу наращивания Китаем своей армии и проведения им военных учений вблизи Тайваня.

Коралловый риф Сэнд-Кей в Южно-Китайском море является спорным островом и находится ближе к Филиппинам, Вьетнаму и Малайзии.