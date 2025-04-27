Китай захватил спорный риф в Южно-Китайском море и развернул свой флаг

Китайская береговая охрана высадилась на спорный остров Сэнди-Кей в Южно-Китайском море, который находится недалеко от военной базы Филиппин, сообщает газета South China Morning Post.
Financial Times со ссылкой на репортаж китайского CCTV утверждает, что Китай захватил спорный риф Сэнди-Кей, который входит в архипелаг Спратли и расположен всего в «нескольких километрах» от важного военного форпоста Филиппин — острова Титу.
Высадка береговой охраны на остров произошла еще в середине месяца. Точную дату издания не называют.
Моряки развернули флаг КНР в целях «объявления суверенитета над рифом», на который также претендуют Филиппины.
Недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил обеспокоенность по поводу наращивания Китаем своей армии и проведения им военных учений вблизи Тайваня.
Коралловый риф Сэнд-Кей в Южно-Китайском море является спорным островом и находится ближе к Филиппинам, Вьетнаму и Малайзии.