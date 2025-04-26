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Власть

Садыр Жапаров призывает беречь природу и не мусорить

«Мы обязаны оставить нашим будущим поколениям чистое и сильное государство», — призвал кыргызстанцев президент Садыр Жапаров на субботнике в природном парке «Ала-Арча».

По данным его пресс-службы, глава государства обратился к народу с призывом заботиться о родной природе, не оставлять за собой мусор и воспитывать в себе бережное отношение к окружающей среде.

Он отметил, что, пройдя всего 500 метров по еловому лесу в «Ала-Арче», собрал целый мешок мусора. В этой связи он обратился к матерям, подчеркнув, что среди отходов было много выброшенных детских подгузников, и попросил не оставлять их в лесу, в зонах отдыха.

«Независимо от того, кто оставляет мусор, туристы или местные жители, если вы увидели мусор, не проходите мимо: соберите его и донесите до ближайшей урны. Это несложно, руки ведь от этого не испачкаются», — сказал Садыр Жапаров.

Он призвал беречь природу, подчеркнув, что если сами кыргызстанцы не будут заботиться о ней, никто другой этого за нас не сделает.

«Если мы будем так безразлично относиться к природе, мы можем потерять ее всего за 10–15 лет. А природа должна существовать вечно. У нас должна быть чистая страна. Мы обязаны оставить нашим будущим поколениям чистое и сильное государство», — отметил Садыр Жапаров.

В субботнике приняли участие руководство страны, сотрудники администрации и управления делами президента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327488/
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Садыр Жапаров призывает беречь природу и не мусорить