Айбек Джунушалиев поручил повысить зарплаты работникам коммунальных предприятий

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев ознакомился с работой муниципальных предприятий «Бишкекжашилчарба» и «Тазалык», сообщает пресс-служба мэрии города.

По ее данным, он проверил готовность спецтехники и персонала к проведению работ по очистке и благоустройству города.

«Важно своевременно обеспечивать сотрудников специальной сезонной одеждой и создавать им подходящие условия труда», — сказал он и поручил повысить заработную плату работникам муниципальных предприятий «Бишкекжашылчарба», «Тазалык», «Бишкекжарык» и «Бишкекского агентства по оказанию ритуальных услуг» на 20 процентов с учетом объемов выполняемых работ и уровня ответственности.