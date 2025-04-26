11:33
USD 87.45
EUR 99.28
RUB 1.06
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Четвертая встреча Стива Уиткоффа с президентом РФ: комментарий Трампа и Кремля

Накануне в Москве прошла четвертая по счету встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. И в Белом доме, и в Кремле прокомментировали очередные переговоры.

В Кремле назвали визиты Стива Уиткоффа в Россию челночной дипломатией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков таким образом охарактеризовал миссию спецпосланника США в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Это именно челночная дипломатия, да. Это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами», — сказал он.

По словам представителя Кремля, Стив Уиткофф выполняет роль дипломатического курьера — доставляет в Москву послания президента США Дональда Трампа, а затем возвращается в Вашингтон с ответной информацией.

Дмитрий Песков отметил преимущества личных встреч перед телефонными переговорами, поскольку они позволяют детально изложить все нюансы позиций.

«Это эффективная возможность донести нашу точку зрения до американской стороны», — резюмировал он.

Президент США, который прилетел в Рим на похороны Папы Франциска, написал в своей соцсети Truth Social «хороший день переговоров и встреч с Россией и Украиной».

«Хороший день переговоров и встреч с Россией и Украиной. Они очень близки к сделке, и две стороны теперь должны встретиться, на очень высоких уровнях, чтобы «закончить это». Большинство основных пунктов согласованы. Остановите кровопролитие, СЕЙЧАС ЖЕ. Мы приедем куда будет необходимо, чтобы помочь посодействовать КОНЦУ этой жестокой и бессмысленной войны», — написал глава Белого дома.

Помощник президента России Юрий Ушаков, принимавший участие во встрече в Кремле с посланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщил журналистам, что встреча длилась три часа. Он называл ее конструктивной и полезной. Также Юрий Ушаков сказал, что речь шла о возможности возобновления прямых переговоров России и Украины.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327450/
просмотров: 228
Версия для печати
Материалы по теме
Глава МИД РФ назвал Трампа единственным лидером, согласным с риторикой Москвы
Трамп прокомментировал вопрос о том, выйдут ли США из переговоров по Украине
Спецпосланник президента США снова отправляется в Москву на встречу с Путиным
Дональд Трамп раскритиковал неготовность Зеленского признать Крым российским
Встреча Трампа и Путина может состояться в середине мая
Путин предложил остановить конфликт с Украиной по нынешней линии фронта — СМИ
Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией. На каких условиях
Отказ от Крыма и НАТО. США передали Украине предложения для прекращения войны
Россия и Украина заключат сделку уже на этой неделе, заявил Дональд Трамп
В рамках пасхального перемирия Украина освободила двух пленных казахстанцев
Популярные новости
Лавров заявил, что Россия незаинтересована в&nbsp;сокращении числа трудовых мигрантов Лавров заявил, что Россия незаинтересована в сокращении числа трудовых мигрантов
Касым-Жомарт Токаев жестко раскритиковал работу иностранных НКО в&nbsp;Казахстане Касым-Жомарт Токаев жестко раскритиковал работу иностранных НКО в Казахстане
Отказаться от&nbsp;частника. Депутат снова поднял вопрос о&nbsp;регистрации мобильников Отказаться от частника. Депутат снова поднял вопрос о регистрации мобильников
Камчыбек Ташиев и&nbsp;посол России в&nbsp;Кыргызстане обсудили резонансные задержания Камчыбек Ташиев и посол России в Кыргызстане обсудили резонансные задержания
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; усиливает экспертное сообщество участников НПС &laquo;Элкарт&raquo; ЗАО «МПЦ» усиливает экспертное сообщество участников НПС «Элкарт»
Девелопер RCA Living и&nbsp;50&nbsp;агентств недвижимости подписали соглашение Девелопер RCA Living и 50 агентств недвижимости подписали соглашение
KOICA провела ежегодную встречу партнеров программы WFK в&nbsp;Кыргызстане KOICA провела ежегодную встречу партнеров программы WFK в Кыргызстане
O!Bank становится ближе&nbsp;&mdash; больше точек, больше возможностей O!Bank становится ближе — больше точек, больше возможностей
26 апреля, суббота
11:32
В Таласе выявили незаконную выдачу более 95 гектаров земель. Задержан чиновник В Таласе выявили незаконную выдачу более 95 гектаров зе...
11:25
МВД расширяет цифровой контроль — стартует проект «Безопасная страна»
11:17
Четвертая встреча Стива Уиткоффа с президентом РФ: комментарий Трампа и Кремля
11:07
Задержание учителя из КР в Турции. Обеспечить права педагога просит омбудсмен
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 21-25 апреля