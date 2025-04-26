Четвертая встреча Стива Уиткоффа с президентом РФ: комментарий Трампа и Кремля

Накануне в Москве прошла четвертая по счету встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. И в Белом доме, и в Кремле прокомментировали очередные переговоры.

В Кремле назвали визиты Стива Уиткоффа в Россию челночной дипломатией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков таким образом охарактеризовал миссию спецпосланника США в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Это именно челночная дипломатия, да. Это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами», — сказал он.

По словам представителя Кремля, Стив Уиткофф выполняет роль дипломатического курьера — доставляет в Москву послания президента США Дональда Трампа, а затем возвращается в Вашингтон с ответной информацией.

Дмитрий Песков отметил преимущества личных встреч перед телефонными переговорами, поскольку они позволяют детально изложить все нюансы позиций.

«Это эффективная возможность донести нашу точку зрения до американской стороны», — резюмировал он.

Президент США, который прилетел в Рим на похороны Папы Франциска, написал в своей соцсети Truth Social «хороший день переговоров и встреч с Россией и Украиной».

«Хороший день переговоров и встреч с Россией и Украиной. Они очень близки к сделке, и две стороны теперь должны встретиться, на очень высоких уровнях, чтобы «закончить это». Большинство основных пунктов согласованы. Остановите кровопролитие, СЕЙЧАС ЖЕ. Мы приедем куда будет необходимо, чтобы помочь посодействовать КОНЦУ этой жестокой и бессмысленной войны», — написал глава Белого дома.

Помощник президента России Юрий Ушаков, принимавший участие во встрече в Кремле с посланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщил журналистам, что встреча длилась три часа. Он называл ее конструктивной и полезной. Также Юрий Ушаков сказал, что речь шла о возможности возобновления прямых переговоров России и Украины.