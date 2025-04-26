Штраф или лишение свободы. В КР намерены бороться с кибермошенничеством

В парламенте инициируют очередные изменения в Уголовный кодекс КР. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

По данным авторов поправок, с ростом числа активных пользователей интернета пропорционально растет и число киберпреступлений.

За 12 месяцев 2024 года на территории КР возбуждено 1 тысяча 658 уголовных дел в сфере IT-технологий, из них раскрыто только 796.

При этом отмечается, что из-за высокой латентности официальная статистика далека от реальной ситуации. Зачастую граждане обращаются с заявлением в правоохранительные органы только при потере крупной суммы денег. Сотни или даже тысячи жертв киберпреступлений не заявляют о противоправных деяниях.

«Криминалистический анализ преступлений показал: мошеннические схемы часто связаны с выводом денег, полученных преступным путем, с использованием банковской карты, счета, электронного кошелька, мобильного банкинга дропперов (лиц, чьи банковские реквизиты/карты используются для транзита или обналичивания похищенных денег). Это помогает мошенникам скрывать свою идентичность и долгое время избегать задержания. Дропперы, передавая свои личные данные в обмен на денежное вознаграждение, принимают осознанное решение участвовать в преступных схемах и косвенно заниматься преступной деятельностью», — говорится в справке-обосновании.

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При этом Уголовный кодекс КР не содержит специальной нормы, позволяющей привлекать дропперов к ответственности именно за факт предоставления ими реквизитов.

Участие дропперов в теневых схемах подрывает доверие к финансовым институтам, способствует распространению мошенничества, создает препятствия для раскрытия преступлений, считают инициаторы.

В связи с этим законопроектом предлагается за умышленную передачу или продажу третьим лицам электронных средств платежа, банковских реквизитов и SIM-карты наказывать штрафом от 200 до 500 расчетных показателей (20-50 тысяч сомов).

То же деяние, совершенное с причинением ущерба в значительном размере группой лиц, предлагают наказывать исправительными работами на срок от двух месяцев до одного года или штрафом от 500 до 1 тысячи расчетных показателей (50-100 тысяч сомов), или лишением свободы на срок до трех лет.

Деяния, совершенные с причинением ущерба в крупном размере лицом с использованием своего служебного положения, – штрафом от 1 тысячи до 2 тысяч расчетных показателей (100-200 тысяч сомов) или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.